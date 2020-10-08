Россиян не будут штрафовать за отказ от вакцинации

https://static.news.ru/photo/254c84d6-0979-11eb-a00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы до семи тысяч рублей за отказ россиян от обязательных профилактических прививок и медицинских осмотров исключили из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом 8 октября сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке проекта КоАП Дмитрий Вяткин.

Убрали этот штраф. У нас всё-таки вакцинация носит добровольный характер. В первоначальных версиях где-то мелькнул этот штраф. В рабочем варианте проекта кодекса у нас такой санкции нет, — сообщил ТАСС парламентарий.

Ранее в Минюсте РФ заявили, что рассматривают вопрос об исключении штрафов из новой редакции КоАП за отказ от вакцинации. Часть 4 статьи 10.1 КоАП предусматривает штрафы для граждан в размере от 5 до 7 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч рублей и для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Между тем опрос, проведённый партией «Единая Россия», показал, что подавляющее большинство граждан РФ — 93% — считает, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть добровольной. При этом 73% россиян не согласны на прививку, а 4% сказали, что она им не нужна, так как они уже переболели коронавирусом. 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.