Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном и Южной Кореей

https://static.news.ru/photo/149e3724-fb41-11ea-9408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве России сообщили, что авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей возобновляется.

Полёты разрешат с 21 сентября. Они будут выполняться с периодичностью один раз в неделю.

Для граждан ещё четырёх стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство, — говорится в сообщении кабмина.

Гражданам Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию. Жители РФ также беспрепятственно могут полететь в любую из этих стран.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа полёты возобновились с Турцией (Анкара и Стамбул), Великобританией и Танзанией. С 10 августа стали доступны турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан, с 15-го — Швейцария, с 8 сентября — Египет, ОАЭ и Мальдивы. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.

Ранее прямое авиасообщение между РФ и Египтом открыли 9 сентября. Пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик. В Каир из Москвы он будет летать по понедельникам, средам и субботам, а обратные рейсы запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Как писал NEWS.ru, Российская Федерация в очередной раз не попала в список третьих стран Европейского союза, с которыми рекомендовано открыть границы. Этот список в ЕС рассматривают примерно раз в две недели, в последний раз это произошло 2 сентября, и перечень также не был изменён. При этом в августе из него исключили Марокко. Сейчас в список вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.