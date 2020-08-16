Россия ограничила выезд своих граждан в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/30eba4e4-dfa2-11ea-9180-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

На российско-белорусской границе введены дополнительные проверки. Выехать россияне из России в Белоруссию теперь могут только к родственникам, на лечение, работу или учёбу.

Выезжающие должны продемонстрировать документы и квитанции об оплате. При отсутствии документов граждан снимают с автобуса или разворачивают их автомобили. Такая проверка занимает около четырёх часов. При этом белорусов из России выпускают свободно, пишет РИА Новости.

По информации KP.RU, выезжающим из России в Белоруссию россиянам на границе выдают специальными пропуска, которые нужно предъявить при повторном прохождении через границу. В ФСБ считают, что такая система позволит ускорить процесс пересечения контрольно-пропускного пункта. Также отмечается, что многие пытаются въехать в Белоруссию через просёлок, минуя пост пограничников.

В настоящее время площадь Независимости в Минске оцеплена металлическими ограждениями перед митингом в поддержку действующего президента Республики Александра Лукашенко. Его проведение намечено на 12:00 (время совпадает с московским).

В настоящее время обстановка в месте проведения митинга спокойная. Неподалёку, на улице Кирова, припаркованы четыре больших автобуса с логотипом «Могилёвтранс», по периметру площади Независимости расставлена сельхозтехника. На площади бесплатно раздают питьевую воду.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиция считает, что белорусские власти стремятся к эскалации ситуации в стране и намерены спровоцировать столкновения людей на улицах, чтобы обвинить в этом участников протестов. Сторонники этой теории считают, что мероприятие намеренно решили проводить на площади Независимости за два часа до того, как там же должна состояться очередная протестная акция. Таким образом, в одном месте могут оказаться две противоборствующие силы.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые несколько дней протесты жёстко подавлялись силовиками. Множество протестующих были избиты, есть раненые. Известно по меньшей мере о двух жертвах.