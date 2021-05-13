Россия не планирует ужесточать ограничения из-за роста заболеваемости COVID

https://static.news.ru/photo/7cb99d3c-b499-11eb-b3d8-96000091f725_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.RU

Ужесточать коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России зафиксировано 9462 новых случая заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем с 20 марта.

Мы фиксируем всплеск заболеваемости, однако пока о введении дополнительных ограничений речи не идёт, — цитирует агентство источника во властных структурах.

Один из источников отметил, что зафиксированный всплеск «тревожным симптомом», но «пока динамика заболеваемости не является поводом для ужесточения рестрикций». Однако, по его словам, россиянам необходимо строго соблюдать существующий масочный режим и активно вакцинироваться. По его мнению, страна должна вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что если летом погода будет жаркой и сухой, то передача вируса от человека к человеку снизится. Дожди же приведут к активному распространению коронавируса.