https://static.news.ru/photo/86216cb6-fa7b-11ea-848a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулярные авиарейсы между Россией и Киргизией будут осуществляться из Москвы один раз в неделю. Об этом сообщает киргизский штаб по борьбе с коронавирусом.



По его данным, на первом этапе будет выполняться рейс по маршруту Бишкек — Москва — Бишкек один раз в неделю. С киргизской стороны регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания Avia Traffic Company каждую пятницу.

Регулярное авиасообщение между Киргизией и РФ было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Выполнялись только чартерные рейсы.

С 21 сентября Россия возобновляет регулярное авиасообщение также с Казахстаном и Белоруссией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Башкирии ограничили свободное перемещение людей на территории семи муниципалитетов из-за граждан Киргизии, скопившихся у границы Башкирии с Оренбуржьем. Они не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.