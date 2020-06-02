Российскую вакцину от COVID-19 передали в Минобороны для испытаний

В институт Минобороны передали вакцину от коронавируса, которую разрабатывает РАН совместно с МГУ имени Ломоносова. Об этом рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин.
Это вакцина против коронавирусной инфекции на основе вируса табачной мозаики, который инактивирован температурой. <...> Она рекомендована Министерством здравоохранения и зарегистрирована ВОЗ, — цитирует его ТАСС.
Всего создано три прототипа данной вакцины. Их испытания на животных прошли успешно и не выявили негативных эффектов.
Испытания препарата будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Ранее специалисты этого центра изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.
Эксперимент стартует 3 июня. На этот день назначен заезд в институт первой группы добровольцев.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны России отобрало для апробации препарата 50 человек.