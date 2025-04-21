Российским садоводам сделали одно важное предостережение Эксперт Апарина: овощи в открытый грунт в мае нужно высаживать с осторожностью

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В предстоящем мае следует максимально осторожно отнестись к посадкам овощных культур в открытый грунт, рассказала NEWS.ru специалист в области садоводства Лариса Апарина. Она посоветовала огородникам обращать внимание на температуру почвы.

Основной показатель к высадке любых растений — температура грунта. Однако, согласно имеющимся прогнозам, предстоящий май может оказаться более чем коварным. Волны тепла, как ожидается, сменятся похолоданием и интенсивными осадками, — сказала собеседница.

По ее словам, теплолюбивые растения, которые не выносят резких скачков температуры, сажать в открытый грунт еще рано. В число таких входят тыква, огурцы, цветная капуста, арбуз и дыня. В открытый грунт в мае можно посадить корнеплоды — морковь, свеклу и репу, а также устойчивые к холоду культуры — например, белокочанную капусту и лук, пояснила Апарина.

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