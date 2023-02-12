Российским бойцам направили оружие, способное уничтожить технику НАТО Подразделения ВС РФ получили снаряды и ракеты для уничтожения танков Leopard и Abrams

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые управляемые снаряды и ракеты для боевых машин поступили в танковые подразделения российских войск в зоне проведения СВО в районе Сватово и Кременной. Такие боеприпасы хранятся на случай, если у противника появятся танки Leopard и Abrams, рассказал российский солдат на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале «Известий».

Новые управляемые снаряды и ракеты для основных боевых машин поступили в танковые батальоны на Сватово-Кременном направлении. Здесь подобные снаряды хранят для встречи с Leopard и Abrams на поле боя, — пояснил боец.

По его словам, российские части получили возможность увеличить вероятность поражения целей, благодаря повышению дальности и точности огня. В ВС России знают все слабые места «натовской техники», добавил военнослужащий.

Ранее директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что западные танки, отправленные Киеву, не смогут изменить ход противостояния. По его словам, танки не станут «волшебной палочкой».