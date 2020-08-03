Российский рынок вакансий восстановился после кризиса в связи с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6b384090-d5b0-11ea-947f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Платформа поиска работы HeadHunter провела исследование. Выяснилось, что российский рынок вакансий восстановился до докризисных показателей конца зимы — начала весны.

По данным hh.ru, рынок найма персонала в РФ в июле 2020 года уже восстановился до докризисных показателей конца зимы — начала весны. Так, количество вакансий, размещённых на hh.ru в июле по всем профобластям, имеет положительную динамику относительно февраля (+4%), марта (+7%) и июня (+5%) текущего года, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако, несмотря на высокие показатели, число вакансий ниже на 2%, чем в июле 2019 года. Они закрепляют умеренно-восстановительный тренд.

Ранее социологи выяснили, что каждый второй россиянин готов сменить работу. Больше всего к смене профессии готовы молодые люди в возрасте до 24 лет.

Как информировал NEWS.ru, жители Магаданской области, Адыгеи, Липецкой, Ульяновской области и Карачаево-Черкесии чаще всего обращаются за помощью к друзьям, знакомым и родственникам для поиска работы.