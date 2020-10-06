Российский бизнес испугался изоляции от глобального Интернета

https://static.news.ru/photo/5dfe4ade-07c2-11eb-8239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям пришла к выводу, что предложенный Минцифры пакет поправок к закону «Об информации» запретит любые протоколы шифрования.

Как передаёт телеканал «360», в РСПП считают, что если законопроект будет принять в существующем виде, то формально пользоваться компьютерами и смартфонами в стране станет незаконно. Остановится работа информационных сетей, что чревато катастрофическими последствиями.

Принятие закона повлечёт за собой разработку новых дополнений и изменений. Операторам информационных систем придётся либо отключать, либо модернизировать криптографические инструменты.

В РСПП заявляют, что бизнес отечественных интернет-компаний оказался под угрозой. У предпринимателей могут отнять конкурентные возможности и экспортный потенциал. В некоторых сферах проблемы с шифрованием могут привести к активизации деятельности киберпреступников.

В правительстве пообещали рассмотреть отзывы и создать рабочую группу для доработки законопроекта, при этом борьбу с шифрованием признали необходимой.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве цифрового развития вознамерились запретить в России применение ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта. Разработчики законопроекта уверяют, что его принятие позволит выявлять сайты с неправомерной информацией. Из пояснительной записки к документу следует, что растёт количество случаев применения таких протоколов, как TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS).