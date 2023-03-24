Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области Российские военные уничтожили две диверсионные группы ВСУ на Купянском направлении

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офицер пресс-центра российской группировки «Запад» в зоне СВО Евгений Половодов заявил, что военные ВС РФ выявили и уничтожили две украинские разведывательно-диверсионные группы на Купянском направлении. Также в Харьковской области сорвана попытка ВСУ перебросить резервы, рассказал он РИА Новости.

В течение дня на Купянском направлении группировкой войск «Запад» вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, — подчеркнул Половодов.

Он добавил, что ВСУ пытались перебросить резервы в районе населенного пункта Двуречное в Купянском районе. Попытка противника сорвана благодаря успешной работе расчетов орудий «Гиацинт». В то же время батарея 120-миллиметровых минометов «Сани» разбила склад боеприпасов ВСУ в районе Кисловки.

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении украинские силы ежедневно теряют по несколько десятков человек.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие сбили украинский самолет Су-24 над населенным пунктом Богуславка в Харьковской области. По подсчетам ведомства, всего с момента начала военной операции на Украине ВС России сбили 404 самолета противника.