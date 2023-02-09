Российские военные показали уничтожение позиции ВСУ пакетом РСЗО Российские военные показали удар «Града» по украинским позициям под Авдеевкой

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные зафиксировали попадание целого пакета из 40 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» по украинским позициям под Авдеевкой. Удар был нанесен в ночь на 8 февраля, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что наблюдение за позициями противника и фиксацию последствий обстрела российские военные вели с помощью отечественного оптико-электронного комплекса «Ирония».

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери украинской армии на участках составили более 190 человек личного состава, отметил он.

Ранее стало известно, что артиллеристы Западного военного округа ежедневно срывают атаки украинских сил огнем из гаубиц. По словам командира 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б», выезжать на ударные позиции приходится по 15–20 раз в день.