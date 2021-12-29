Российские власти готовятся к новой волне коронавируса в начале 2022 года, вызванной штаммом «омикрон». Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве, ожидается, что из-за распространения нового штамма суточная заболеваемость в стране может превысить 50 тысяч человек.

По словам одного из собеседников агентства, ситуацию с пандемией обсуждали на совещаниях в российском правительстве. Как отмечается, всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти уже в январе-феврале 2022 года. Также один из источников рассказал, что задача по обеспечению достаточного числа больничных коек в стране решена.

Ожидается, что «омикрон» может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем «дельта», люди будут просто сидеть дома,— добавил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, что пациенты, заразившиеся «омикрон»-штаммом, находятся меньше времени в стационаре для получения необходимого лечения по сравнению с болеющими другими модификациями вируса. У инфицированных новым штаммом COVID-19 болезнь протекает довольно быстро. При этом нагрузка на систему здравоохранения существенно возрастает из-за большого количества заражённых.

Мурашко подчеркнул, что данная вирусная инфекция очень похожа на грипп и сопровождается следующими симптомами: субфебрильная длительная температура, першение в горле, мышечные боли и поражение желудочно-кишечного тракта.