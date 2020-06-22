Российские туроператоры рассчитывают отправлять чартеры в Турцию с августа

Крупные российские туроператоры, работающие с Турцией, открыли бронирование чартеров в страну с 1 августа.
Как
Народ не надеется особо на лето и рассчитывает на осенний период, — цитирует издание собеседника из туротрасли.
Он добавил, что многие туроператоры уже забронировали все места на осень.
Кроме того, как сообщили в Ассоциации туроператоров, 22 июня Turkish Airlines объявили о восстановлении полетов в Россию с 16 июля. Разрешение от российских властей она пока не получила. Tуроператор TUI бронирует чартерные рейсы в Анталью с 16 июля. Туристы полетят самолётами компаний Azur Air и Red Wings.
В Ассоциации туроператоров России предполагают, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября. Пока выезжать за рубеж разрешили россиянам на работу или учёбу, а также на лечение или для ухода за родственниками. По возвращении в Россию им предстоит двухнедельная обсервация.
В то же время российские авиакомпании надеются возобновить полёты за рубеж с 15 июля. Предполагается, что в первую очередь авиасообщение будет восстановлено со странами ЕврАзЭС и СНГ, писал NEWS.ru.
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