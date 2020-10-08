Российские туристы рассказали об «ограничениях в правах» на курортах Турции

https://static.news.ru/photo/1700a096-08ee-11eb-bea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Туристки из России рассказали о «неудобствах и нарушениях своих прав» во время отдыха в Турции. По их словам, из-за эпидемиологической обстановки отпуск получается смазанным.

Так, прилетевшая 7 октября из Бодрума 34-летняя москвичка Анна пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус при прилёте на курорт.

Из аэропорта поехали в Кушадасы, в автобусе всех попросили надеть маски. Разрешили опустить на подбородки, но попросили быстро натягивать, когда проезжаем жандармерию, — отметила женщина в интервью MK.RU.

Она добавила, что отсутствие маски в Турции наказывается крупным штрафом. При этом в самом отеле маску можно не носить, но заселение в него сопровождается обязательным измерением температуры, на каждом шагу санитайзеры. Покидая гостиницу, ещё полчаса надо потратить на новое измерение температуры.

Если в отель приходит полицейская проверка, то просят надеть маски даже тех, кто на пляже. Но это всего на 15 минут, пока проверяющие ходят, — пояснила туристка.

Другая россиянка, 45-летняя Ирина, которая отдыхает в Аланье, рассказала о строгих мерах предосторожности. Так, в столовую впускают только в маске, а результаты замеров температуры записывают в специальный журнал.

В лифт в отеле одновременно могут заходить только члены одной семьи, — рассказала женщина.

Она также отметила, что персонал ходит в масках и перчатках, а приборы в ресторане упакованы в специальные пакеты. При этом туристка пожаловалась на необходимость просить сотрудников отеля положить блюдо на тарелку.

Возле блюд таблички с названиями стоят, но я без очков не вижу. Беру наугад, а если понравилось, добавки попросить стесняюсь, — посетовала Ирина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская туристка оказалась недовольна организацией питания в турецких отелях из-за пандемии коронавируса. Противоэпидемиологические нормы заставили владельцев гостиниц изменить систему «шведский стол». Так, приезжающие сейчас на отдых в Турцию туристы не могут самостоятельно класть еду в тарелки, это должен делать обслуживающий персонал.