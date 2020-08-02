Российские туристы опасаются ехать на отдых за границу

https://static.news.ru/photo/3c74e2ce-d51d-11ea-bad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские туристы бронируют путёвки на отдых за границей пока только на ближайшие две недели. Люди опасаются ехать туда осенью, боясь повторного закрытия границ.

Тех, кто всё же решается на приобретение осенних туров, гораздо меньше. Хотя до пандемии буквально скупались путёвки в Турцию, пишут «Известия». После открытия границ вырос было интерес к Танзании, но ненадолго: россияне быстро переключились на более привычные направления.

Дело в том, что тур в Танзанию стоит более 100 тыс. рублей и позволить себе его могут только обеспеченные люди. Но африканские власти в период пандемии не дают точную информацию о числе заболевших коронавирусом, поэтому и те, кто был заинтересован в Танзании, остались дома.

Тем более, что качество тестирования населения на коронавирус в Африке оставляет желать лучшего, приводит издание мнение экспертов. Другие же страны, открывшие границы, отпугнули туристов двухнедельным карантином по прилёту в страну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, отдыхающие в Крыму, столкнулись со вспышкой ротавирусной инфекции, которая буквально косит туристов. Больницы некоторых городов уже переполнены, но количество тяжёлых случаев продолжает расти.