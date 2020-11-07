Российские медики провели свыше 64 млн тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/2bff0ddc-21a0-11eb-b56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За время пандемии в России проведено более 64,6 млн тестов на коронавирус. Из них 590 тысяч — за последние сутки.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся около 421 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В общей сложности в России выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил около 20,5 тысячи.

За время пандемии выздоровели более 1,3 млн человек. Из них почти 11,5 тысячи пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

Жертвами инфекции стали 30,5 тысячи россиян. Число летальных исходов за сутки составило 286.

Как писал NEWS.ru, в оперштабе по борьбе с инфекцией назвали регионы, где зафиксирован наименьший прирост новых случаев заражения COVID-19. На Чукотке таковой вообще отсутствует, в Дагестане он составил 0,5%, в Чувашии — 0,6%.