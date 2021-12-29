Российские цифровые паспорта оснастят чипом с высоким уровнем безопасности

Цифровые паспорта гражданина РФ будут оснащены чипом российского производства, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, высокий уровень их криптографии создаст возможность безопасного использования документа.

Как отметил вице-премьер, уровень безопасности использования цифрового документа будет высоким. По словам Чернышенко, в чипе будет содержаться некоторое количество персональных данных, но всю информацию надёжно зашифруют, а сам чип практически нельзя будет взломать.

Политик подчеркнул, что будет возможен ограниченный набор услуг для россиян при использовании мобильной версии цифрового паспорта. При этом цифровой документ не станет обязательным: граждане по-прежнему будут использовать бумажный вариант паспорта.

Ранее в МВД заявили, что в электронных паспортах не будет указываться информация о судимостях или штрафах гражданина. Документом нового образца можно будет пользоваться только внутри страны, а старый бумажный паспорт автоматически аннулируется при выдаче электронного. Получить его сможет гражданин РФ, достигший 14 лет.