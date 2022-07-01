Российские беспилотники сравнили с турецкими Bayraktar Авиаэксперт Барсук: российские беспилотники не хуже турецких Bayraktar

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские беспилотные летательные аппараты не уступают по технологическим решениям турецким БПЛА Bayraktar, которые используются ВСУ, заявил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук. По его словам, важна не конструкция беспилотника как таковая, а какое оборудование он может нести, сообщает ТАСС.

Он (Bayraktar. — NEWS.ru) — типовой, серийно изготавливаемый беспилотник. Каких-то выдающихся достижений у него нет <...>, наши системы не хуже, — цитирует агентство эксперта.

Барсук также отметил, что сама конструкция БПЛА большой сложности не представляет. Гораздо важнее, какое оборудование — средства поражения, видеокамеры и тому подобное — на него устанавливается.

Ранее сообщалось, что турецкий ударно-разведывательный БПЛА Baykar Bayraktar Akıncı установил третий рекорд по высоте полёта, поднявшись в небо на 13 километров. В общей сложности его испытательный полёт длился почти 20 с половиной часов.