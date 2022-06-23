Турецкий боевой дрон установил новый рекорд

Фото: Zuma/ТАСС

Турецкий ударно-разведывательный дрон Baykar Bayraktar Akıncı установил новый рекорд, поднявшись на высоту 13 км, сообщает EADaily. Рекорд по максимальной высоте дрон Akıncı побил уже в третий раз.

Испытательный полёт провели 21 июня, беспилотник вернулся в Центр полëтов, обучения и испытаний в аэропорту Чорлу через 20 часов 23 минуты после вылета.

Также отмечается, что Baykar заключил сделку по экспорту модели Akıncı с двумя странами. Поставки начнутся с 2023 года, а в какие именно страны — неизвестно. Вероятно, одна из них — Азербайджан.

Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщил, что поставки турецких ударных и разведывательных беспилотников Bayraktar на Украину воспринимаются в России болезненно. Он связал это с тем, что их жертвами становятся российские военные. Ерхов также отметил, что Россия не поставляет оружие врагам Анкары.

По словам политолога и востоковеда Семёна Багдасарова, президент Турции Реджеп Эрдоган зарабатывает и на поставках беспилотников Украине, и на российских туристах. При этом турецкий лидер будет торговаться до тех пор, пока не вернёт доступ к импортным поставкам и не снимет ряд ограничений со страны, считает эксперт.