Российские автоблогеры поразили иностранцев прозрачным автомобилем

https://static.news.ru/photo/950598d2-0580-11eb-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Garage 54/Youtube.com

Российские блогеры с YouTube-канала «Гараж 54» опубликовали на своём втором англоязычном канале видеоролик с прозрачным автомобилем «Лада».

Блогеры модифицировали отечественный автомобиль следующим образом: они вырезали из него все старые панели и установили вместо них прозрачные детали. Кроме того, они заменили двигатель автомобиля.

После модификации транспортного средства они проехались на прозрачной «Ладе» по улицам города. Прохожие с интересом наблюдали за автомобилем, провожая его взглядами.

Иностранные пользователи YouTube положительно оценили модификацию российской легковушки. Один из них назвал работу блогеров потрясающей. Он попросили их не останавливаться на достигнутом. Другой комментатор пошутил, что теперь владельцам автомобиля не нужны боковые зеркала, поскольку прозрачные двери решают проблему «слепых зон».

NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге блогер Дмитрий Рудаков (Диман из Батайска) разбил «золотой» Lamborghini, который он должен был разыграть среди подписчиков. ДТП произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка. В дорогой спорткар врезался Renault Logan, помяв правую дверь Lamborghini.