Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала портрет чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова грудью. Стоимость работы составляет полтора миллиона рублей.
Художница призналась, что таким способом она решила поддержать российского спортсмена в предстоящем бою, передаёт
Хабиб, ты лучший, желаю тебе удачи в бою, — написала Романовская в Instagram.
Чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Как писал News.ru, телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили написал открытое письмо бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.