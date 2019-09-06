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Число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года, прогнозируют в Минтруде. При этом за последние полгода этот показатель лишь увеличился: с 12,5% до 12,7%.

Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего, — сказал ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях...