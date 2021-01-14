«Российская газета» опровергла сообщение о перестановках в госохране

https://static.news.ru/photo/d6825380-5720-11eb-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Редакция «Российской газеты» сообщила, что информация о кадровых перестановках в силовых ведомствах не соответствует действительности.

Сообщение об этом появилось на сайте издания 15 января.

Редакция «Российской газеты» приносит извинения читателям за публикацию этой недостоверной информации, — говорится в сообщении.

Ранее издание сообщило, что директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев покинет свою должность и перейдёт на работу в ФСБ, а его пост временно займёт замдиректора ФСО Олег Климентьев. Главным кандидатом на пост главы спецслужбы назывался 56-летний руководитель службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексей Рубежной. При этом официальных комментариев от силовых ведомств не было.

Как писал NEWS.ru, российские СМИ узнали детали предстоящих кадровых перестановок в правительстве. Департамент транспорта будет выделен из состава департамента промышленности, энергетики и транспорта.