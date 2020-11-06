Россельхознадзор: привитые от COVID-19 кошки и собаки чувствуют себя хорошо

https://static.news.ru/photo/ce3335c2-2058-11eb-a68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса для животных. Препарат разрабатывает Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

В сообщении ведомства указывается , что с 20 октября началась фаза клинических испытаний вакцины. В качестве испытуемых выступают 40 кошек и 40 собак. У всех животных после прививки не наблюдается каких-либо негативных побочных эффектов, кошки и собаки чувствуют себя хорошо. Запланировано испытание вакцины на пушных зверях, в частности на норках.

Россельхознадзор отмечает, что до сих не установлен первичный источник возбудителя COVID-19 и не определена роль животных в распространении инфекции. Наиболее вероятным экологическим резервуаром коронавируса считаются летучие мыши, однако не исключено, что промежуточным хозяином было сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое животное. В 17 странах мира с начала пандемии выявлялись случаи заражения животных, в основном кошек и собак.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Дании мутировавшую форму коронавируса выявили у норок. Также отмечены факты передачи инфекции человеку. Местное правительство уже приняло решение уничтожить 17 млн животных на всех норковых фермах страны.