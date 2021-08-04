Россиянам рассказали, можно ли определить штамм COVID-19 по симптомам

Роспотребнадзор заявил, что узнать штамм коронавируса по симптомам не удастся. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Выявить штамм возможно только через расшифровку генома вируса или его фрагмента. ПЦР-тест определяет заболевание любым из штаммов, но не способен указать, каким именно.
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Учёные советуют вакцинироваться, чтобы снизить риск появления новых штаммов. Также важны санитарные меры: нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали ревакцинироваться от коронавируса каждые полгода именно из-за нового штамма.