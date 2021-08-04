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Россиянам рассказали, можно ли определить штамм COVID-19 по симптомам

10:49, 05 августа 2021
Россиянам рассказали, можно ли определить штамм COVID-19 по симптомам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роспотребнадзор заявил, что узнать штамм коронавируса по симптомам не удастся. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Выявить штамм возможно только через расшифровку генома вируса или его фрагмента. ПЦР-тест определяет заболевание любым из штаммов, но не способен указать, каким именно.

Самым популярным в мире Роспотребнадзор назвал вариант «дельта», он составляет до 70% случаев заражения. При этом «дельта» гораздо более заразный, чем предыдущие штаммы, он чаще заражает молодых. Люди от 14 до 29 лет активно общаются и передвигаются, поэтому являются группой риска для него. Кроме того, «дельта»-вариант быстрее вызывает симптомы и чаще приводит к тяжёлой болезни.

Учёные советуют вакцинироваться, чтобы снизить риск появления новых штаммов. Также важны санитарные меры: нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали ревакцинироваться от коронавируса каждые полгода именно из-за нового штамма.

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