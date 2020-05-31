Роспотребнадзор работает над экспресс-тестом для определения COVID-19

https://static.news.ru/photo/36bbe850-a354-11ea-ba17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство работает над созданием эксперсс-тестов для определения COVID-19.

На сегодняшний день весь мировой опыт показывает, что как только переходим на экспресс-тесты, очень сильно растет погрешность метода. То есть, он может быть использован, но с определёнными оговорками, — отметила Попова в эфире «Россия 24».

По её словам, производственных мощностей для создания тест-систем на сегодняшний день в России достаточно. Сейчас над этой системой работают не только российские специалисты, на и иностранные учёные.

С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет, или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19. Записаться на прохождение теста можно только дистанционно, предварительная запись открыта на 14 дней вперёд. Планируется, что в Москве ежедневно будет проводиться до пяти тысяч бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.