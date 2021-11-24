Роспотребнадзор поддержал письмо медиков антипрививочникам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поддерживает врачей, написавших открытое письмо антипрививочникам с приглашением посетить «красную зону» и патологоанатомические отделения больниц. Она также высказалась за любую инициативу, которая могла бы убедить граждан в необходимости вакцинации, передаёт РИА Новости.

24 ноября 11 врачей обратились к известным противникам вакцинации, включая артистов и политиков, с предложением приехать в реанимации и морги, чтобы изменить мнение о прививках.

Я бы поддержала любую инициативу, которая поможет убедить россиян в том, что прививка — это спасение от болезни. Конечно же, своих коллег, которые героически трудятся, я, безусловно, поддерживаю, — сказала Попова.

Открытое письмо подписали 11 медиков, включая главврача ковидного госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко. В частности, они обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель, Константину Кинчеву и Юрию Лозе.

Инициативе врачей дали положительную оценку в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что непререкаемый авторитет людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то изменить точку зрения антипрививочников.