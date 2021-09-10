Роспотребнадзор открыл горячую линию после смертей в Москве из-за арбуза

«Горячая линия» открыта для покупателей «Магнита» в Москве, где отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз. Обращения москвичей рассмотрят и учтут при проведении расследования, сообщается на сайте управления столичного Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве открывает электронную «горячую линию» для жителей, проживающих по адресу: город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина «Магнит», размещённого по указанному адресу, — поясняется в сообщении ведомства.

Прокуратура в Москве ранее начала проверку сведений об отравлении арбузом, из-за которого скончались 61-летняя женщина и 15-летняя девочка — бабушка и внучка. Арбуз также ела мать девочки, позже госпитализированная.

Ранее стало известно, что поставщиком партии арбузов, которые продавались в «Магните» на Совхозной, является крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) Каныгин — крупнейший российский производитель бессемянных арбузов. Его продукция поставляется не только в «Магнит», но и в другие сети. Глава КНХ сотрудничает с «Магнитом» в расследовании обстоятельств случившегося.