Роспотребнадзор назвал число заражений новыми штаммами COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/fd9d2854-a0eb-11eb-a3c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского, — сказала глава ведомства в ходе общего собрания отделения медицинских наук Российской академии наук.

Ранее в Британии выявили индийский штамм — мутант коронавируса. Учёные считают, что он может оказаться более заразным. Профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что обнаруженный штамм вируса имеет две белковые мутации. Из-за этого он может оказаться менее контролируемым для вакцин, чем бразильский и южноафриканский варианты.

За минувшие сутки российские медики выявили 8589 новых случаев COVID-19 в 83 субъектах. Общее число заражённых в России за всё время пандемии достигло 4 710 690. Из них выздоровели 4 333 598, скончались 105 928. Активных случаев по данным на утро 19 апреля — 271 164.