https://static.news.ru/photo/2e22764c-481d-11ea-84ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Распространение инфекции из центра для эвакуируемых из Китая россиян исключено, приняты все необходимые меры предосторожности. Об этом рассказала журналистами глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложен максимум усилий, — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что центр под Тюменью, куда доставят эвакуированных из Ухани россиян и граждан других стран, оборудован так, чтобы исключить распространение инфекции.

По словам Поповой, учреждение, в частности, оснащено заграждениями, системой видеонаблюдения. Кроме того, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ОАО «Российские железные дороги» готовы бесплатно перевезти домой эвакуированных из Китая россиян в случае, если они обратятся в компанию.