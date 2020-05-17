Роспотребнадзор: ежегодно тесты на ВИЧ сдают пять миллионов москвичей

https://static.news.ru/photo/22ef1eb4-981e-11ea-94b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Москве наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По его данным, это происходит благодаря системе мер по увеличению уровня осведомлённости населения по вопросам профилактики ВИЧ, а число лиц, прошедших обследование на антитела к инфекции, ежегодно растёт.

Это помогает медикам выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать необходимое лечение, — говорится в сообщении на сайте Управления.

В Роспотребнадзоре отметили, что в столице действуют кабинеты профилактики ВИЧ, в которых можно бесплатно пройти тестирование на наличие вируса.

В целях раннего выявления ВИЧ-инфекции ежегодно в Москве проходят обследования более 5 млн человек, — гласит сообщение.

Ранее NEWS.ru писал, что невозможно предсказать, сколько конкретно новый коронавирус будет существовать. Возможно, он будет, как ВИЧ-инфекция, и никогда не исчезнет. Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.