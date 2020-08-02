Роспотребнадзор допустил смягчение санитарных мер в школах

https://static.news.ru/photo/22d18a22-d4df-11ea-b2cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роспотребнадзор считает, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки в России меры против распространения COVID-19 в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения.

Об этом представители ведомства сообщили «Российской газете». В Роспотребнадзоре также рассказали, что для борьбы с вирусом школы обяжут принимать меры по предотвращению больших скоплений детей. В частности, учебные учреждения должны будут не допускать ситуаций, в которых дети из разных классов будут в одном помещении, например в бассейне.

Также в Роспотребнадзоре призывают использовать все имеющиеся входы в школу, чтобы не допустить скоплений детей при измерении температуры и «проведении входного фильтра».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что возглавляемое им ведомство не испытывает никаких опасений по поводу начала нового учебного года в школах, передавал NEWS.ru. Глава Минпросвещения также добавил, что по договорённости с Минздравом в каждой школе в первые недели сентября будут присутствовать медицинские работники.

В 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.