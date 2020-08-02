Роспотребнадзор допустил смягчение санитарных мер в школах

Роспотребнадзор считает, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки в России меры против распространения COVID-19 в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения.
Об этом представители ведомства
Также в Роспотребнадзоре призывают использовать все имеющиеся входы в школу, чтобы не допустить скоплений детей при измерении температуры и «проведении входного фильтра».
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что возглавляемое им ведомство не испытывает никаких опасений по поводу начала нового учебного года в школах, передавал NEWS.ru. Глава Минпросвещения также добавил, что по договорённости с Минздравом в каждой школе в первые недели сентября будут присутствовать медицинские работники.
В 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.
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