Роспотребнадзор дал разъяснения по поводу штрафов за отказ от вакцинации

https://static.news.ru/photo/d78f5314-a257-11ea-8621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре объяснили предлагаемые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки за отказ от вакцинации. По данным ведомства, они касаются не всех граждан, а только тех работников, для которых вакцинация обязательна по закону.

Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что отказ от прививки может повлечь за собой отказ в приёме на работу. Кроме того, непривитых граждан могут отстранить от работ, «выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». В частности, это касается работ с кровью и биологическими жидкостями человека.

Ответственность может наступить только в случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации, — подытожили в Роспотребнадзоре.

Пункт о возможности привлечения к ответственности граждан из групп риска за отказ от предписанных законом медосмотров и вакцинации появился в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Согласно документу, за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подразумеваются штрафные санкции в сумме от пяти до семи тысяч рублей.

Идею раскритиковал депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он назвал такой вариант наказания поспешным и излишним. По его словам, в основе вакцинации лежит добровольное согласие пациента. Принуждение к прививкам, по его словам, усугубит ситуацию, писал NEWS.ru.