Рособрнадзор поддержал отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

https://static.news.ru/photo/64892aec-d57a-11ea-9399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Рособрнадзор поддержал решение Минпросвещения отказаться от введения обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, поскольку уровень преподавания языков в школах сильно различается.

Абсолютно верное, по нашему мнению, решение принято. Лучше проводить всероссийские проверочные работы, контрольные на рубеже 9 и 11 класса по иностранным языкам, проводить их на высоком и объективном уровне, — цитирует РИА Новости врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

По его словам, Федеральный институт педагогических измерений четыре года назад провёл мониторинг обучения иностранным языкам, который показал, что есть «большая неравность условий в школах РФ, связанная с преподаванием этого предмета». В частности, в сельских школах «практика применения вообще как бы нулевая», что приводит к отсутствию мотивации к изучению этого предмета.

По мнению Музаева, введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку привело бы к напряжению и в тех школах, где преподаётся родной язык.

Как писал NEWS.ru, ранее «Единая Россия» предложила Министерству просвещения отменить введение в 2022 году обязательного госэкзамена по иностранному языку во всех школах страны. В 85 регионах страны эксперты единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки. Сейчас 60% российских школ находится в сельской местности, а у большей части выпускников нет потребности в использовании иностранного языка, сообщила координатор партпроекта «Новая школа» Алёна Аршинова. Также, по её словам, введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку может «закрыть дорогу» в ведущие вузы выпускникам сельских школ. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец указала также на проблему нехватки 15% преподавателей иностранного языка.