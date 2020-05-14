«Роснефть» и «Яндекс» запустили дистанционную оплату на АЗС

https://static.news.ru/photo/6b24dcfe-95b3-11ea-9f86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компани «Роснефть» и «Яндекс» запускают совместный проект по дистанционной оплате на автомобильных заправочных станциях (АЗС) через сервис «Яндекс.Заправки».

В сообщении «Роснефти», АЗС будут подключены к сервису поэтапно. На первом этапе в течение мая к проекту присоединятся 327 станций «Роснефти» и BP в Москве и области. Затем 126 АЗС «ПТК» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 66 АЗС «Башнефть» в Уфе.

Второй этап подразумевает подключение АЗС «Роснефти» к «Яндекс.Заправки» в других крупных городах страны.

К осени количество станций, на которых можно будет воспользоваться сервисом дистанционной оплаты, превысит 1100.

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