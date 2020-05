Инженеры из Индии выпустили бесконтактный санитайзер для смартфонов и денег

Об этом в Twitter сообщило агентство Asian News International. Новинку разработали в лаборатории DRDO в Хайдарабаде. Как уточняется в сообщении, с помощью устройства можно обеззараживать ультрафиолетом смартфоны, планшеты, ноутбуки, денежные купюры, документы и многое другое.

Судя по представленным фото, санитайзер достаточно компактен и размерами не превышает средний принтер.