https://static.news.ru/photo/7653dc8c-e5b5-11e9-8424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты Росконтроля провели исследование, в результате которого назвали самый вкусный тёмный шоколад на российском рынке.

Лучшим продуктом по итогам мониторинга оказалось лакомство бренда «ЛЮКС» Бабаевский, изготовленное на фабрике «Красный Октябрь».

В общей сложности специалисты проверили шоколад восьми марок. Среди них: Alpen Gold, «Особый» фабрики им. Крупской, «ЛЮКС» Бабаевский (ПАО «Красный Октябрь»), Dove, Ашан, «Вдохновение», Globus и «ЛЮКС» Бабаевский (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»).

Последний из перечисленных, как сообщили в ведомстве, не соответствует требованиям безопасности. В нём превышены показатели обсеменённости мезофильной микрофлорой. Именно из-за этого «победителем» по общим оценкам стал только один из двух представленных «Бабаевских».

У других марок тёмного шоколада всё в порядке с выполнением норм безопасности. Однако у экспертов возникли претензии в отношении вкусовых качеств продукции. У некоторых вкус оказался слишком вязким, у других — недостаточно выраженным или же вызывающим ощущение какао-бобов во рту.

Как писал News.ru, Роскачество проверило самые популярные марки готовых сухих завтраков для школьников. Речь идёт о шоколадных шариках, которые дети любят есть с молоком. Впервые за всю историю исследований специалисты обнаружили опасный токсин, который плохо влияет на печень и почки. Охратоксин, по данным экспертов, нашли в продукции торговых марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’кей», Nesquik. Это вещество отличается высокой нефротоксичностью.