Роскомнадзор сообщил об отсутствии претензий к Telegram

https://static.news.ru/photo/1d9482bc-8349-11eb-9e35-96000091f725_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

У российских властей нет претензий к мессенджеру Telegram по вопросу соблюдения законов о хранении персональных данных, сообщили в Роскомнадзоре.

Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию об удалении администрацией мессенджера ботов, которые использовались для получения личных данных людей по запросу.

На текущий момент у Роскомнадзора нет претензий к администрации мессенджера Telegram по вопросам соблюдения законодательства о персональных данных, — сказали в РКН журналистам «Интерфакса».

Ранее СМИ сообщали, что Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить подобных ботов, среди которых «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.

С 2018 года Роскомнадзор безуспешно пытался заблокировать в России работу Telegram из-за отказа сервиса предоставлять ключи для расшифровки личной переписки пользователей по требованию ФСБ. В результате летом 2020 года регулятор отказался от дальнейшей блокировки сервиса.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет, писал NEWS.ru.