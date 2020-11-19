Роскомнадзор отреагировал на проект о санкциях за цензуру против СМИ в РФ

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Роскомнадзор поддержал проект закона о борьбе с цензурой зарубежных интернет-компаний в отношении российских СМИ, рассказали представители ведомства.

Роскомнадзор поддерживает законопроект. Дополнительно необходимо определить размеры штрафов в сопутствующих нормах КоАП, — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Проект закона о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ необходим, однако его нужно досконально проработать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем в Кремле пока не сформировали окончательную позицию относительно того, что лучше — штрафы или блокировка — для борьбы с цензурой. Но, добавил представитель Кремля, этому нужно противодействовать.

19 ноября группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Инициатива подразумевает появление статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генпрокурор, согласуя с МИД РФ, сможет присваивать подобный статус владельцу портала, допустившего в том числе дискриминацию в отношении публикаций отечественных СМИ. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан».

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала смешными размеры штрафов, которые указаны в проекте закона о санкциях за цензуру против российских средств массовой информации. При этом она одобрила такие меры, как замедление трафика и блокировка. Отечественным платформам Симоньян пожелала сделать так, «чтобы мы не скучали по Карфагену».