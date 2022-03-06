Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Медиазоны» (входит в список СМИ-иноагентов) по требованию Генпрокуратуры. В «Медиазоне» подчеркнули, что сотрудники ведомства потребовали «удалить сайт», пишет РБК.

По мнению ведомства, наша информация не соответствует «официальным источникам», а потому «формирует у людей панические настроения, создаёт предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", — приводит РБК сообщение издания.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter в России. Основной причиной называется распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

В этот же день ведомство сообщило о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ.

Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев считает, что блокировки могут привести к информационной растерянности людей и ограничить их точки прямого контакта. Он выразил мнение, что подобные меры затруднят доступ граждан к информации.