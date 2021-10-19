Роскомнадзор назвал сроки ограничения скорости работы Twitter

Роскомнадзор полностью снимет ограничение скорости работы Twitter после того, как компания удалит весь запрещённый контент. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Кроме того, ведомство планирует взыскать с Google оборотные штрафы за то, что компания снова не удалила противоправную информацию, передаёт ТАСС.

Пока мы на том же показателе остались. Мы ждём того, что Twitter всё-таки до конца исполнит требования российского закона (по удалению оставшихся 9% запрещённого контента). Тогда мы примем соответствующее решение. Мы готовы снять ограничения, если они полностью исполнят российское законодательство, — сказал Субботин.

Он добавил, что в отношении Google планируется составление протоколов за повторное неудаление запрещённой информации. Речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки, но окончательное решение примет суд.

Ранее сообщалось, что процедуру по принудительному взысканию с компании Facebook 26 млн рублей начали российские судебные приставы. Причиной стал отказ социальной сети удалять противоправную информацию. На Facebook 15 октября было возбуждено восемь дополнительных производств, среди которых шесть производств на сумму 3 млн рублей и два — по 4 млн рублей. Всего же Facebook с начала года получил штрафов на общую сумму более 80 млн рублей.