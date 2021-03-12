Роскомнадзор: Facebook удалил рекламу работы для наркокурьеров

https://static.news.ru/photo/0ff0ab56-8310-11eb-9c0f-96000091f725_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look Press

Социальная сеть Facebook удалила рекламу вакансий для наркокурьеров, заявили в Роскомнадзоре (РКН). Подобные объявления размещались в некоторых аккаунтах. Сейчас их заблокировали. Распространение такой информации в РФ запрещено законом. Соответствующее требование РКН передал порталу 5 марта 2021 года в целях защиты граждан РФ от «зловредного контента».

Роскомнадзор также потребовал от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. Расследование будет продолжено, — говорится на официальном сайте ведомства.

За неудаление запрещённых данных владельца онлайн-ресурса могут оштрафовать как юридическое лицо на сумму от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения взыскание увеличат до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Кроме того, Роскомнадзор 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter в РФ. Как заявили в структуре, меру реализуют на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом предпринята попытка защиты граждан РФ от влияния противоправного контента. После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации Twitter об обеспокоенности попытками российских властей ограничить общественный диалог в Сети. Она отметила, что соцсеть сама нередко занимается блокированием неугодных мнений, припомнив блокировку Twitter-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.