Росгвардия выпустила ролик в стиле The Last of Us и собрала дизлайки

https://static.news.ru/photo/614faa22-d0ca-11ea-8426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)

Видео Trust Us («Верьте в нас») в стиле игры The Last of Us («Последний из нас») выпустила Росгвардия. Ролик собрал тысячу дизлайков и около 250 лайков.

Основу видео составляет кавер-версия на заглавную тему игры, исполненная образцово-показательным оркестром Росгвардии и шоу барабанов Splash. Сюжет развивается в постапокалиптическом будущем.

Мужчина вспоминает, как 30 лет назад, когда он был маленьким, его захватил в заложники преступник. Малыша спасли росгвардейцы, и один из силовиков отдал ему памятную «липучку». Теперь взрослый герой тех событий отдаёт памятный предмет своему сыну.

Комментарии к видео, опубликованному на YouTube, отключены.

Ранее NEWS.ru рассказал, что The Last of Us Part II разошлась тиражом более 4 млн копий за первые три дня с начала продаж. Сиквел постапокалиптического экшена стал самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4, обогнав предыдущего рекордсмена — «Человека-паука» (3,3 млн копий).