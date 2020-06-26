The Last of Us Part II стала самым быстропродаваемым PS4-эксклюзивом

https://static.news.ru/photo/f8b2cc7c-b7a8-11ea-a3af-fa163e074e61_660.jpgФото: Sony Interactive Entertainment
The Last of Us Part II разошлась тиражом более 4 млн копий за первые три дня с начала продаж. Сиквел постапокалиптического экшена стал самым быстропродаваемым эксклюзивом для PlayStation 4, обогнав предыдущего рекордсмена «Человека-паука» (3,3 млн копий).
Вице-президент Naughty Dog и творческий директор проекта Нил Дракманн поблагодарил геймеров по всему миру.
The Last of Us Part II стала возможной благодаря усилиям сотен талантливых и страстных разработчиков здесь, в Naughty Dog. Мы не можем представить себе большей чести, чем видеть ту же страсть в людях, играющих в неё. Спасибо за помощь в достижении этой удивительной вехи, — написал гейм-дизайнер в блоге PlayStation.
Ранее NEWS.ru писал, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза. Сиквел стал самой быстропродаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
Позже в рамках подкаста Kinda Funny Дракманн заявил, что у Naughty Dog нет планов по выпуску дополнения для игры, как это было с оригинальной игрой и самостоятельным DLC Left Behind («Оставшиеся позади»).
При этом гейм-дизайнер не дал однозначного ответа насчёт выхода мультиплеерной части сиквела. Дракманн пошутил, что помнит, как студия работала над многопользовательскими играми, после чего жестом «закрыл рот на замок».