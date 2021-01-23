Росгвардия в центре Москвы начала угощать желающих горячим чаем и печеньем

https://static.news.ru/photo/d2167960-5d75-11eb-ae56-fa163e074e61_660.jpg Фото: pdmnews/t.me

Росгвардейцы в центре Москвы начали раздавать всем желающим горячий чай и печенье.

Пункт с чаем развернут Росгвардией на Тверской улице напротив столичной мэрии. При этом сотрудники ведомства ведут себя корректно и крайне доброжелательно.

23 января в Москве и других российских городах проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы в связи с этим предупредили об ответственности за участие в этом мероприятии. Полиция обещала пресекать провокационные действия.

Тем временем на Пушкинской площади проходят задержания участников несанкционированного митинга. Отмечается, что там собралось не менее 4 тыс. человек.

Сотрудники штаба Навального призвали выйти на улицы с требованием освободить оппозиционера после того, как тот был 17 января задержан и арестован на 30 суток. Прокуратура обвиняет его в нарушении требования суда и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный.

Ранее NEWS.ru писал, что в дальневосточных городах в субботу, 23 января, к настоящему моменту уже задержаны несколько десятков участников акций протеста.