Росавиация сформировала график вывозных рейсов до середины июня

https://static.news.ru/photo/2d316a16-a9a9-11ea-9613-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

График вывозных рейсов россиян сформирован до 16 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

Всего с 20 марта по 7 июня в Россию из-за границы вывозными рейсами вернулись более 193 тысячи россиян.

В агентстве отметили, что рейс из Мехико в Москву, на котором вернуться 100 граждан РФ, состоится 8 июня. На следующий день запланированы рейсы из Тель-Авива в Москву, из Токио во Владивосток и из Ташкента в Москву.

10 июня пройдут рейсы Пхукет — Владивосток, Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва, Ереван — Краснодар — Минеральные Воды, Каир — Москва.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что открытие авиационного сообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической обстановки. По его словам, после открытия всех внутренних направлений за ситуацией будут наблюдать специалисты Роспотребнадзора.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое смягчает режим ограничений выезда из России и въезда в неё. Россияне могут выехать за рубеж для работы, учёбы, а также для ухода за близким родственниками, при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки. Мишустин рассказал, что решение было принято после многочисленных обращений граждан в правительство.