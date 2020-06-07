В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу

https://static.news.ru/photo/395d1616-a98e-11ea-957d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, смягчающее режим ограничений выезда из России и въезда в неё, введённый из-за коронавируса. Россияне смогут выехать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение, работу или учёбу при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки. Те же условия распространяется и на иностранцев, прибывающих в Россию.
Въезд для лиц, которые прибывают в РФ с целью лечения, будет осуществляться при условии предъявления документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России, — говорится в распоряжении правительства.
Михаил Мишустин уточнил, что это решение было принято после многочисленных обращений граждан в правительство.
Как писал NEWS.ru, крупнейшие авиакомпании РФ рассматривают возможность возобновить международные рейсы с середины лета. По предварительным данным, перевозки за рубеж начнутся 15 июля 2020 года. В первую очередь в расписание вернутся перелёты в страны ЕвраАзЭС и СНГ. Перевозки в другие страны зависят от взаимного возобновления рейсов. Кроме того, на принятие окончательного решения повлияет динамика распространения в РФ коронавирусной инфекции нового типа.