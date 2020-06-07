В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу

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Пользователи Сети осудили блогершу и основательницу бренда «Мам, купи» Дарью Зарыковскую за то, что она обматерила свою сотрудницу и уволила её во время пандемии коронавируса.

Конфликт между работодательницей и её подчинённой случился из-за заказа мебели на дом. Зарыковская поручила сотруднице заняться этим вопросом, после чего между ними произошло недопонимание. В итоге начальница обматерила женщину и...