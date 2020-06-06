Крупные авиакомпании РФ могут возобновить международные полёты с 15 июля

https://static.news.ru/photo/5e8b6cb2-a8b2-11ea-8fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие авиакомпании РФ рассматривают возможность возобновить международные рейсы с середины лета. По предварительным данным, перевозки за рубеж начнутся 15 июля 2020 года.

В первую очередь в расписание вернутся перелёты в страны ЕвраАзЭС и СНГ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полёты по международным направлениям с 15 июля, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что перевозки в другие страны зависят от взаимного возобновления рейсов. Кроме того, на принятие окончательного решения повлияет динамика распространения в РФ коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По последним данным, в РФ зарегистрировали 467 673 пациента в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 5859 граждан страны, из них 134 скончались за последние сутки. Поправился 226 731 житель.

Во всём мире заболели 7 018 842 человека, умерли — 403 929, исцелились — 3 412 690.

Ранее директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Как писал NEWS.ru, возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.