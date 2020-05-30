Международная ассоциация воздушного транспорта оценила ущерб от пандемии

https://static.news.ru/photo/bb8551e2-a27e-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.

Оборотный капитал компаний снизится в 2020 году как минимум на $312 млрд. Это гигантский и беспрецедентный показатель, — сообщил он в интервью газете Le Monde.

Путей для выхода из кризиса де Жюньяк видит три: «консультация, кооперация и гармонизация действий». Он пояснил, что открытие границ должно пройти скоординировано, в сотрудничестве с авиасектором.

Глава IATA сообщил, что ассоциация совместно с ВОЗ уже подготовили рекомендации по санитарным нормам, которые должны соблюдаться на борту самолётов во избежание заражения пассажиров. Они будут опубликованы 1 июня.

Ассоциация уже ознакомила с ними 21 страну. Эти меры получили всеобщую поддержку, — заверил де Жюньяк.

По его словам, в случае принятия этих мер не будет необходимости оставлять в салоне свободные кресла. Ассоциация предлагает измерять температуру у пассажиров перед посадкой, обязать надевать их маски и проносить в салон только одну единицу багажа. Самолёты планируют усиленно дезинфицировать, а всю еду тщательно упаковывать.

Как писал NEWS.ru, министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что при оптимистичном сценарии, согласно которому международные перелёты возобновятся в июле, за 2020 год российские авиакомпании перевезут только 60 млн пассажиров. Это более чем в два раза меньше, чем было в 2019 году (128,1 млн пассажиров). Согласно же базовому прогнозу, который подразумевает восстановление полётов только к сентябрю, в 2020 году пассажиропоток может составить всего около 30 млн пассажиров, подчеркнул Дитрих.

Регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было прервано с 27 марта. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%.