Росавиация: неизбрание РФ в совет ICAO не повлияет на международные полеты

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Неизбрание России в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) не отразится на международных перелетах из РФ в дружественные страны, сообщили на сайте Росавиации. По данным агентства, во время голосования российская сторона получила поддержку лишь 80 государств-членов организации при минимальном пороге в размере 86 голосов.

На выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двухсторонних договоренностях в области воздушного сообщения, — сказано в сообщении Росавиации.

В агентстве добавили, что решение о недопуске России в состав совета носит политический окрас. Представители Росавиации отметили, что ряд российских инициатив был принят в рамках ICAO, в связи с чем РФ сохраняет за собой право полноправного членства в организации и продолжит свою деятельность через ее представительство на территории России.

Ранее стало известно, что Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России, которые находятся вблизи украинской границы. Запрет на перелеты будет действовать до 10 октября и коснется аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.